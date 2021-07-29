"Сложите свои полномочия и уходите!" Мартин Хельме призвал игнорировать новые коронавирусные ограничения, вводимые правительством

"Я не против вакцинации, себе тоже сделал, но то, как нынешнее правительство "рекламирует" вакцины, каждого человека немного настраивает против вакцинации. И то, как правительство Каи Каллас наказывает все общество за свою несостоятельность и беспомощность, отвратительно. Идите! Сложите полномочия и уходите. 15 выбранных наугад людей из телефонной книжки смогут лучше справиться с управлением государством и обузданием коронавируса, чем вы! Вы, которые в качестве основной задачи коалиционного договора прописали борьбу с коронавирусом. Вы провалились по вашим собственным меркам", — написал в социальных сетях Хельме.