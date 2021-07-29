В Минсоцдел обновили план вакцинации: озвучены новые цели на осень

Наряду с ранее поставленной целью вакцинировать к началу осени (22 сентября) по меньшей мере одной дозой 70% населения озвучивается план достичь к концу ноября охвата в 80% среди жителей старше 60 лет.

Кроме того, к концу октября планируется привить от коронавируса по меньшей мере 70% подростков в возрасте 16-17 лет.

Более точная организация вакцинации осенью и зимой будет утверждена в августе.

В обновленном документе также описаны четыре возможных сценария ревакцинации, например, потребность в ревакцинации спустя 12 месяцев после окончания основного курса вакцинации или необходимость в дополнительной дозе для ограниченной группы людей.

Обновленный план вакцинации доступен ЗДЕСЬ.

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