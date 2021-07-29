Со второй половины августа вакцинацию учащихся будут проводить прямо в школах

Вчера в Тарту прошел круглый стол с участием министра образования и науки Лийны Керсна, министра здоровья и труда Танеля Кийка, руководитель рабочей группы по вакцинации Марека Сеэра, профессора-вирусолога Ирьи Лутсар и представителей Больничной кассы. На встрече обсуждалось, как обеспечить эпидемиологическую безопасность в школах с началом учебного года.

"Мы вчера договорились, что в конце августа и начале сентября школьные медсестры начнут вакцинацию тех работников сферы образования и учащихся, которые еще не получили прививку", — сказала сегодня Delfi Лийна Керсна.

Министр образования отметила, что школьникам делать прививку будут только с согласия родителей. "Мы изготовим специальный бланк, где будет информация о вакцинации и побочных явлениях, который родитель должен будет при наличии согласия подписать", — сказала она.

Для того, чтобы школьные медсестры могли вакцинировать и взрослых, правительству нужно будет внести изменения в соответствующее постановление. Этот вопрос уже в работе.

По словам Керсна, при необходимости в школах вакцинацию могли бы проходить и другие местные жители, для которых школа является ближайшим пунктом вакцинации.

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