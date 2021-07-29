Специалисты PTA обнаружили в Харьюмаа незнакомый Эстонии вирус, поражающий томаты

В ходе мониторинга по всей Эстонии были проверены 20 хозяйств, которые занимаются выращиванием помидоров и семян. Для людей этот вирус опасности не представляет.

ToBRFV является опасным патогеном овощных культур, таких как томат и перец. Впервые вирус был обнаружен и описан в 2015 году в Иордании и Израиле.

Вирус передается механическим путем во время обработки растений, транспортировки. Передача ToBRFV также происходит через зараженные инструменты, руки, одежду, почву и непосредственно от растения к растению.

Он может распространяться и опылителями, такими, как пчелы и шмели.

Заражение вирусом коричневой морщинистости плодов томата приводит к мозаичному окрашиванию листьев, а также обесцвечиванию и деформации плодов. В частности, он вызывает пожелтение жилок листа, а также коричневые морщинистые пятна на плодах.

Какие образом вирус попал в упомянутую теплицу, выясняется. По словам советника PTA отдела здоровья растений и материалов для размножения Марта Кинкара, для того, чтобы обезопасить себя от ToBRFV важно использовать только проверенные семена.