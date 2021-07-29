29.07.2021, 19:47
Правительство дало разрешение на концерт в честь 30-летия восстановления независимости
В концерте смогут принять участие 650 артистов и организаторов, число зрителей не должно превышать 10 000. 5000 человек получат приглашения, остальные 5000 смогут скачать бесплатный билет в интернете. Зрители будут распределены по секторам. На входе нужно будет предъявить коронавирусный сертификат. Будет создана возможность для экспресс-тестирования.
На мероприятие смогут попасть только те, кто полностью вакцинирован от коронавируса, переболел им или может предъявить негативный результат теста.
Концерт состоится 20 августа на Таллиннском певческом поле.