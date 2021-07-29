Новости Эстонии
29.07.2021, 19:47

Правительство дало разрешение на концерт в честь 30-летия восстановления независимости

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XII Noorte laulupidu toimus 02.07.2017.
XII Noorte laulupidu toimus 02.07.2017.
Foto: Hendrik Osula
Организаторы концерта "Свободная Эстония", приуроченного к 30-летию восстановления независимости страны, получили специальное разрешение правительства, поскольку речь идет о мероприятии, имеющем первостепенный общественный и государственный интерес, пишет rus.err.

В концерте смогут принять участие 650 артистов и организаторов, число зрителей не должно превышать 10 000. 5000 человек получат приглашения, остальные 5000 смогут скачать бесплатный билет в интернете. Зрители будут распределены по секторам. На входе нужно будет предъявить коронавирусный сертификат. Будет создана возможность для экспресс-тестирования.

На мероприятие смогут попасть только те, кто полностью вакцинирован от коронавируса, переболел им или может предъявить негативный результат теста.

Концерт состоится 20 августа на Таллиннском певческом поле.

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