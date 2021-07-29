В Таллинне под березой был брошен в коляске младенец. Тревогу подняли прохожие

"Меэлис, Юта и Таави первыми заметили одинокую коляску и услышали доносящийся из нее плач. И, не увидя поблизости не одного взрослого, которому могла бы принадлежать коляска с ребенок, поступили единственно возможным образом: набрали номер 112", — сообщает Пыхьяская префектура.

"К сегодняшнему дню с ребенком всё в порядке, мы нашли его родителей. Тысяча благодарностей Меэлису, Юте и Таави. Вы - настоящие герои", — выражают признательность прохожим стражи порядка на своем аккаунте в Facebook.

Как сообщили порталу Delfi в полиции, в произошедшем главную роль сыграло употребление спиртного.

С данной семьей раньше проблем не было. После этого случая ей, по всей видимости, придется держать ответ и перед органами по защите детей.