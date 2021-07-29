29.07.2021, 18:40
В Таллинне под березой был брошен в коляске младенец. Тревогу подняли прохожие(1)
Anni Õnneleid
Вчера вечером полиция получила сообщение, что в Таллинне под березой оставлена коляска, в которой находится маленький ребенок. Неладное заметили трое случайных прохожих.
"Меэлис, Юта и Таави первыми заметили одинокую коляску и услышали доносящийся из нее плач. И, не увидя поблизости не одного взрослого, которому могла бы принадлежать коляска с ребенок, поступили единственно возможным образом: набрали номер 112", — сообщает Пыхьяская префектура.
"К сегодняшнему дню с ребенком всё в порядке, мы нашли его родителей. Тысяча благодарностей Меэлису, Юте и Таави. Вы - настоящие герои", — выражают признательность прохожим стражи порядка на своем аккаунте в Facebook.
Как сообщили порталу Delfi в полиции, в произошедшем главную роль сыграло употребление спиртного.
С данной семьей раньше проблем не было. После этого случая ей, по всей видимости, придется держать ответ и перед органами по защите детей.