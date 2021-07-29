29.07.2021, 20:09
Круизный лайнер компании Tallink не смог пришвартоваться на Готланде
Foto: Valery Matytsin/TASS
Сильный ветер не позволил сегодня круизному лайнеру Silja Symphony судоходной компании Tallink пришвартоваться в порту Висби (остров Готланд, Швеция).
Теплоход, на котором находились 1800 пассажиров, уже зашел в гавань, когда людям сообщили, что причалить не получается.
"Невероятно жаль, мы так же опечалены, как и пассажиры. Но над погодой мы не властны", — сказал руководитель отдела коммуникаций Tallink Silja Эрика Яансон, пишет Ilta-Sanomat.
Судоходная компания после данного инцидента решила изменить маршрут Silja Symphony и вместо Готланда направиться к Аландским островам. Судно вышло в рейс из Стокгольма.