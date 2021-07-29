Центры вакцинации в Таллинне скоро закроют(11)
В спортивном центре Тондираба от коронавируса не вакцинируют с прошлой недели. Если потребуется, центр вакцинации в Тондираба откроют снова.
В Сылеском спортивном центре вакцинироваться можно до 28 августа. Там сейчас в основном делают вторую прививку. В центре "Кая" желающих вакцинироваться будут принимать до конца сентября.
По словам cоветника Министерства социальных дел Геа Отса, центры были открыты с целью вакцинировать в течение лета как можно больше людей.
"Осенью вакцинация продолжится в медучреждениях, сделать прививку там можно и сейчас. Кроме того, проходят различные мероприятия по вакцинации без регистрации, а по стране также ездят мобильные центры", — добавила Отса.
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