Новости Эстонии
29.07.2021, 17:35

Центры вакцинации в Таллинне скоро закроют

 (11)
Vaktsineerimine kultuurikeskuses Kaja
Vaktsineerimine kultuurikeskuses Kaja
Foto: Priit Simson
Центры вакцинации в Таллинне вскоре завершат работу в связи с окончанием соглашений с владельцами зданий, пишет rus.err.

В спортивном центре Тондираба от коронавируса не вакцинируют с прошлой недели. Если потребуется, центр вакцинации в Тондираба откроют снова.

В Сылеском спортивном центре вакцинироваться можно до 28 августа. Там сейчас в основном делают вторую прививку. В центре "Кая" желающих вакцинироваться будут принимать до конца сентября.

По словам cоветника Министерства социальных дел Геа Отса, центры были открыты с целью вакцинировать в течение лета как можно больше людей.

"Осенью вакцинация продолжится в медучреждениях, сделать прививку там можно и сейчас. Кроме того, проходят различные мероприятия по вакцинации без регистрации, а по стране также ездят мобильные центры", — добавила Отса.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Оставить комментарий Читать комментарии (11)