Ратас: в пятницу обсудим несколько возможных кандидатов в президенты

Чтобы выбрать президента в Рийгикогу, а для этого нужно как минимум 68 голосов из 101, коалиции и оппозиции необходимо сотрудничать. "Это не может быть кандидат одной или другой стороны - для этого ни у оппозиции, ни у коалиции не хватает голосов", - подчеркнул Ратас. У коалиции реформистов и центристов сейчас в Рийгикогу 59 голосов.