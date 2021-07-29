29.07.2021, 16:51
Ратас: в пятницу обсудим несколько возможных кандидатов в президенты(19)
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Пригласивший в пятницу председателей парламентских партий на посвященную президентским выборам встречу спикер Рийгикогу Юри Ратас сказал, что, скорее всего, обсуждать будут более чем одну кандидатуру на пост главы государства, пишет rus.err.
По данным ERR, Ратас в пятницу на встрече с лидерами парламентских партий планирует представить в качестве кандидата на пост главы государства президента Академии наук Тармо Соомере.
Ратас не уточнил, обсуждал ли он кандидатуру Соомере с премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ).
Чтобы выбрать президента в Рийгикогу, а для этого нужно как минимум 68 голосов из 101, коалиции и оппозиции необходимо сотрудничать. "Это не может быть кандидат одной или другой стороны - для этого ни у оппозиции, ни у коалиции не хватает голосов", - подчеркнул Ратас. У коалиции реформистов и центристов сейчас в Рийгикогу 59 голосов.