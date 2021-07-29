29.07.2021, 17:57
ВИДЕО | Спасательная операция: пограничники помогли яхтсмену, чье судно перевернулось(4)
Во вторник вечером вертолет и катер Департамента полиции и погранохраны отправились на помощь двум мужчинам, чей парусник перевернулся около острова Кери.
Мужчины отправились на паруснике в море из Кясму, но около острова Кери судно перевернулось из-за плохих погодных условий, а мужчины упали в воду. Один из них успел доплыть до острова, где о нем позаботились местные жители и вызвали спасателей.
Второй тем временем перевернул судно в правильное положение и забрался на него. Спасатели помогли ему подняться на их катер. Позже вертолет поднял обоих мужчин на борт и доставил в Северо-Эстонскую региональную больницу на осмотр.