ОФИЦИАЛЬНО | Маски в общественных местах, ограничения в сфере культуры, спорта и отдыха. Какие меры вводятся в Эстонии с предстоящего понедельника и с 9 августа

Ранее правительством уже было принято решение, что со 2 августа на мероприятиях и при видах деятельности, в ходе которых не проверяется эпидемиологическая безопасность присутствующих, в помещениях могут принимать участие до 500 человек, а на улице – до 1500 человек. Согласно сегодняшнему соглашению, с 9 августа на мероприятиях и при видах деятельности в закрытых помещениях разрешено присутствие не более 50, а на свежем воздухе – не более 100 участников.

Новые ограничения касаются публичных собраний и мероприятий, в том числе конференций, театральных представлений, концертов, киносеансов, развлекательных услуг, богослужений, музеев и выставок. Также они распространяются на занятия спортом, тренировки, молодежную работу, досуговую деятельность и образование по интересам, повышение квалификации и дополнительное образование, спортивные соревнования и организацию спортивных и физкультурных мероприятий. Касающиеся школ требования будут повторно обсуждены правительством перед началом нового учебного года.

Новые ограничения также действуют в открытых для общественного пользования банях, СПА, бассейнах и водных центрах. Ограничения на количество посетителей как в помещениях, так и на открытом воздухе должны будут соблюдаться и в заведениях общественного питания. Однако ограничение на количество человек не распространяются на торговые предприятия и оказание прочих услуг – там посетители должны быть рассредоточены по помещению и необходимо соблюдать требования дезинфекции.