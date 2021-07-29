ОФИЦИАЛЬНО | Маски в общественных местах, ограничения в сфере культуры, спорта и отдыха. Какие меры вводятся в Эстонии с предстоящего понедельника и с 9 августа(26)
Ранее правительством уже было принято решение, что со 2 августа на мероприятиях и при видах деятельности, в ходе которых не проверяется эпидемиологическая безопасность присутствующих, в помещениях могут принимать участие до 500 человек, а на улице – до 1500 человек. Согласно сегодняшнему соглашению, с 9 августа на мероприятиях и при видах деятельности в закрытых помещениях разрешено присутствие не более 50, а на свежем воздухе – не более 100 участников.
Новые ограничения касаются публичных собраний и мероприятий, в том числе конференций, театральных представлений, концертов, киносеансов, развлекательных услуг, богослужений, музеев и выставок. Также они распространяются на занятия спортом, тренировки, молодежную работу, досуговую деятельность и образование по интересам, повышение квалификации и дополнительное образование, спортивные соревнования и организацию спортивных и физкультурных мероприятий. Касающиеся школ требования будут повторно обсуждены правительством перед началом нового учебного года.
Новые ограничения также действуют в открытых для общественного пользования банях, СПА, бассейнах и водных центрах. Ограничения на количество посетителей как в помещениях, так и на открытом воздухе должны будут соблюдаться и в заведениях общественного питания. Однако ограничение на количество человек не распространяются на торговые предприятия и оказание прочих услуг – там посетители должны быть рассредоточены по помещению и необходимо соблюдать требования дезинфекции.
Число участников мероприятий и деятельности, превышающее данные ограничения, допустимо только в том случае, если обеспечена инфекционная безопасность посетителей и соответствующая проверка. Это означает, что принимать участие в мероприятиях и деятельности могут только лица, прошедшие курс вакцинации, переболевшие COVID-19 или получившие отрицательный результат теста. В этом случае в помещении может находиться до 6000 посетителей, а вне помещений – до 12000 человек. У всех лиц необходимо проверять справки о COVID-19, их подлинность и срок действия, в случае сомнений необходимо установить личность предоставившего справку лица.
Учитывая масштабы вакцинации молодежи, лицам в возрасте до 18 лет пока не нужно доказывать свою безопасность в инфекционном плане – прохождение курса вакцинации, перенесенное заболевание COVID-19 или отрицательный результат теста. В дальнейшем планируется расширить требование о подтверждении инфекционной безопасности на всех лиц в возрасте от 12 лет, однако правительство хотело бы продолжить обсуждение деталей этого требования.
Кроме того, сегодня правительство поддержало восстановление обязанности закрывать нос и рот в общественном транспорте. Ношение маски станет обязательным в общественном транспорте с понедельника следующей недели. Дети в возрасте до 12 лет не обязаны носить маску.
Изменения основаны на оценке Департамента здоровья и направлены на сдерживание роста численности случаев заболевания COVID-19 и связанной с этим нагрузки на больницы.