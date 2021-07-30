ВИДЕО | Кийк, Сеэр, Приске или Ланно — кого хочет уволить премьер-министр Каллас?

"С вакцинацией, действительно, слишком много проблем и ее темп слишком медленный. Мы совсем не довольны сложившейся ситуацией и я об этом неоднократно говорила Министру здоровья и труда", — сказала Каллас на пресс-конференции.

"Согласно моей оценке, руководящие чиновники в Министерстве социальных дел уже определенное время не могут предложить новые решения, и темп этого необходимо ускорить", — подчеркнула премьер-министр.

"В ближайшее время будет ясно, что именно нужно сделать с обновлением персонала, чтобы эти необходимые изменения в подходе произошли на самом деле. Ясно одно — на руководящем уровне необходимы изменения", — заявила Каллас.

Кого именно имеет ввиду премьер-министр? Во главе министерства социальных дел стоят два министра: министр социальных дел Сигне Рийсало и министр здоровья и труда Танель Кийк. Учитывая, что снятие с должности упоминалось в контексте пандемии, то тут в большей опасности Кийк, нежели Рийсало.

На этой неделе госконтролер Янар Холм направил премьер-министру меморандум с критикой медленного темпа вакцинации и подготовленной Минсоцдел вакцинационной программой. В интервью Delfi Холм сказал, что за вакцинацию и ее программу отвечает министр Кийк.

В руководство министерства входят, а также занимаются решением коронакризиса, канцлер Марика Приске и руководитель рабочей группы по организации вакцинации Марек Сеэр.

Стоит отметить, что в сферу управления Минсоцдел также входит Департамент здоровья, который возглавляет Юллар Ланно.