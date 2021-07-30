Кая Каллас подтвердила: Тармо Соомере — возможный кандидат в президенты Эстонии

Каллас сказала, что на встрече парламентские фракции могли пообщаться с Соомере, задеть ему вопросы и сделать вывод, готовы ли они поддержать его кандидатуру на президентских выборах.

Она добавила, что его кандидатура его не официальная, это лишь предложение фракциям обсудить ее.

Тармо Соомере сказал Delfi, что ему об этом не сообщали, но он крайне рад этому.