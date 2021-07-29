Уровень коронавирусной опасности повышен в Эстонии до оранжевого (высокого) уровня

Оранжевый уровень опасности означает, что инфекция распространяется и за пределами очагов, и для ограничения распространения коронавируса вводятся ограничения. Всем, кто еще не сделал этого, следует пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от вируса.

Невакцинированным рекомендуется носить в общественных местах маску, избегать многолюдных и закрытых помещений, общаться со знакомыми на открытом воздухе, по телефону или через интернет и по возможности работать дома. Всем рекомендуется здоровое питание, достаточная физическая нагрузка и отдых, а также мытье рук. Даже при слабо выраженных симптомах следует оставаться дома, проконсультироваться с врачом и при подозрении на заболевание пройти тест на COVID-19. Кроме того, рекомендуется пользоваться мобильным приложением HOIA, которое сообщит вам, если, находясь в людном месте, вы окажетесь в близком контакте с носителем коронавируса.

Четырехуровневая система уровней риска вытекает из плана организации жизни общества в условиях коронавируса. Зеленый, желтый, оранжевый и красный цвета используются для обозначения низкого, среднего, высокого и очень высокого уровня риска соответственно. Для каждого уровня риска предлагаются возможные меры, которые как каждый человек, учреждение, так и государство могут принять, чтобы способствовать ограничению распространения коронавируса.

При оценке уровня риска учитывается среднее количество случаев заражения и смертей за последние семь дней. Кроме того, учитывается доля положительных результатов тестов, количество госпитализированных, количество пациентов с COVID-19, госпитализированных и находящихся на ИВЛ, а также доля инфицированных неустановленной инфекцией среди всех инфицированных за 14 дней. Уровень риска правительство пересматривает раз в неделю, соответствующая информация публикуется на сайте kriis.ee.

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