Почему у британца из головы торчит антенна?
Британец Нил Харбиссон носит на голове специальное устройство — антенну, которая позволяет ему различать цвета. Такая потребность возникла из-за того, что Харбиссон страдает полной цветовой слепотой, ахроматопсией, из-за которой видит весь мир в оттенках серого. Антенна распознает цвета, преобразуя каждый из них в звуковые волны — они передаются во внутреннее ухо. Каждый цвет звучит по-своему. Харбиссон ”слышит” картины, а не видит их.
Антенна для него является самой обычной частью тела, без которой он себя уже и не представляет. Нил настоял, чтобы и на паспорте он был сфотографирован с ней. Он называет себя киборгом и считает, что использование подобных устройств, дающих новые возможности и расширяющих существующие, может пойти на пользу каждому из нас.
Проект Здоровье Mail.ru пообщался с человеком-киборгом, выяснив, какой цвет он любит и какие возможности открылись перед ним после установки антенны.
- Когда вы осознали, что видите не так, как остальные люди вокруг?
- Я обнаружил, что не вижу, как все остальные дети, и не могу различать цвета, еще в раннем детстве — тогда мне было около 5 лет. Подозревали, что у меня дальтонизм, встречающийся примерно у 8% мужчин, однако результаты исследования, которое я прошел в 11 лет, показали: я вообще не различаю цвета. Врачи подтвердили полную цветовую слепоту.
Для моей семьи это не стало шоком - мой дедушка по материнской линии тоже не различал цвета, а потому мы решили, что это наследственное состояние.
- Как появилась идея с установкой айборга? Оправдались ли все ожидания?
- Свое устройство я называю антенной. Да, сперва мы хотели дать ему имя айборг (eyeborg, от английского eye — глаз), так как предполагалось, что устройство будет располагаться между бровей как третий глаз. Потом концепция немного изменилась.
Результат превзошел все мои ожидания. Я хотел получить возможность различать цвета, которые видят обычные люди, — в диапазоне от красного до фиолетового. После того, как я научился их — цвета — слышать, мы обновили программное обеспечение, добавив инфракрасное и ультрафиолетовое излучения, которые человеческий глаз не воспринимает.
- Приходится ли менять устройство на более совершенное?
Это, впрочем, далеко не все. Не исключаю, что в дальнейшем антенна перестанет быть неподвижной — ею можно будет управлять с помощью мыслей. Так, если я мысленно скажу ”налево”, то она повернется в левую сторону.
- Как шел процесс обучения и привыкания к антенне? Какой цвет ваш любимый?
- Адаптация состояла из двух этапов: мозгу нужно было научиться воспринимать и перерабатывать сигналы, а в то же время тело училось воспринимать новый орган — антенну. Например, с антенной я стал выше — пришлось привыкнуть к новому росту. Период привыкания длился пять месяцев.
Сперва моим любимым цветом был красный, именно его я распознал первым. Потом моим любимым цветом стал фиолетовый. Это необычный цвет, который нечасто встречается.
Потом, после того как я научился слышать более широкий диапазон цветов, мои предпочтения снова изменились — я полюбил инфракрасный, глубокий и насыщенный цвет. Люди не могут увидеть его, но он существует. Почувствовать его можно только в определенные моменты. Инфракрасные лучи используются в сигнализациях, а потому, когда я иду по ночному городу мимо закрытых магазинов, я ощущаю вокруг много именно такого излучения.
- В своей TED-лекции вы рассказали, что даже стали одеваться так, чтобы гармонично звучать, а не выглядеть. Не задумывались ли о создании коллекции одежды?
Может, конечно, и стоит задуматься о создании собственного бренда под названием Sonochromatic, который будет выпускать мелодичную одежду.
Пока же мы разработали специальное приложение Eyeborg App, используя которое, можно послушать, как звучат цвета. Благодаря этому каждый получает возможность ощутить то, что ощущаю я.
- Общались ли вы с другими людьми с ахроматопсией, заинтересован ли кто-то еще в установке такого устройства?
- Да, я общаюсь с такими людьми. После выхода очередной публикации или сюжета на эту тему мне пишут люди с ахроматопсией или цветовой слепотой, часто обращаются родители таких пациентов.
Я предлагаю использовать им наше приложение, о котором говорилось ранее. Пока никто из таких пациентов на имплантацию антенны не решился, а приложением они пользуются довольно активно. Оно популярно не только у людей с ахроматопсией, но и у тех, кто способен различать цвета без проблем — музыкантов, художников, просто интересующихся этой темой, желающих расширить границы своего восприятия.
- Существует несколько работ по разработке генотерапевтических подходов к терапии цветовой слепоты. Готовы ли вы променять антенну на такую терапию?
- Я никогда не хотел изменить свое цветовое восприятие и начать видеть как все люди. Мне нравится видеть все в оттенках серого. Мне хотелось создать новый орган чувств, с помощью которого я смог бы слышать цвета. Я создал антенну, и она меня более чем устраивает.
Если бы когда-нибудь мне пришлось сделать операцию или пройти курс генной терапии, то я оставил бы один глаз таким, какой он есть сейчас, а вторым бы попробовал видеть в цвете — как большинство людей. Я разговаривал со многими людьми — никто из них не готов отказаться от своего черно-белого зрения.
Идея моего проекта — дать окружающим понять, что цвета можно воспринимать не только с помощью органов зрения. Антенна — не замена глазам, а новый орган чувств, расширяющий наши возможности.