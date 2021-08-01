Почему у британца из головы торчит антенна?

Я создавал антенну, с помощью которой мог бы слышать цвета, в рамках художественного проекта, и поэтому рассматривал устройство как одно из своеобразных проявлений боди-арта. Оказалось довольно сложным найти врача, который согласился бы имплантировать антенну в головной мозг. Это было связано с тем, что обычно врачи проводят операции по медицинским показаниям. В моем же случае имплантация потребовалась в рамках арт-проекта. К счастью, найти такого специалиста все-таки удалось.

Я создавал антенну, с помощью которой мог бы слышать цвета, в рамках художественного проекта, и поэтому рассматривал устройство как одно из своеобразных проявлений боди-арта. Оказалось довольно сложным найти врача, который согласился бы имплантировать антенну в головной мозг. Это было связано с тем, что обычно врачи проводят операции по медицинским показаниям. В моем же случае имплантация потребовалась в рамках арт-проекта. К счастью, найти такого специалиста все-таки удалось.

- Свое устройство я называю антенной. Да, сперва мы хотели дать ему имя айборг (eyeborg, от английского eye — глаз), так как предполагалось, что устройство будет располагаться между бровей как третий глаз. Потом концепция немного изменилась.

- Как появилась идея с установкой айборга? Оправдались ли все ожидания?

Для моей семьи это не стало шоком - мой дедушка по материнской линии тоже не различал цвета, а потому мы решили, что это наследственное состояние.

- Я обнаружил, что не вижу, как все остальные дети, и не могу различать цвета, еще в раннем детстве — тогда мне было около 5 лет. Подозревали, что у меня дальтонизм, встречающийся примерно у 8% мужчин, однако результаты исследования, которое я прошел в 11 лет, показали: я вообще не различаю цвета. Врачи подтвердили полную цветовую слепоту.

- Когда вы осознали, что видите не так, как остальные люди вокруг?

Проект Здоровье Mail.ru пообщался с человеком-киборгом, выяснив, какой цвет он любит и какие возможности открылись перед ним после установки антенны.

Антенна для него является самой обычной частью тела, без которой он себя уже и не представляет. Нил настоял, чтобы и на паспорте он был сфотографирован с ней. Он называет себя киборгом и считает, что использование подобных устройств, дающих новые возможности и расширяющих существующие, может пойти на пользу каждому из нас.

Британец Нил Харбиссон носит на голове специальное устройство — антенну, которая позволяет ему различать цвета. Такая потребность возникла из-за того, что Харбиссон страдает полной цветовой слепотой, ахроматопсией, из-за которой видит весь мир в оттенках серого. Антенна распознает цвета, преобразуя каждый из них в звуковые волны — они передаются во внутреннее ухо. Каждый цвет звучит по-своему. Харбиссон ”слышит” картины, а не видит их.



Результат превзошел все мои ожидания. Я хотел получить возможность различать цвета, которые видят обычные люди, — в диапазоне от красного до фиолетового. После того, как я научился их — цвета — слышать, мы обновили программное обеспечение, добавив инфракрасное и ультрафиолетовое излучения, которые человеческий глаз не воспринимает.

- Приходится ли менять устройство на более совершенное?

- Нет, менять антенну не нужно. Преимуществом такого устройства является то, что его можно постоянно совершенствовать, модифицируя как саму антенну, так и свою собственную чувствительность и восприимчивость.



С момента установки антенны в 2004 году я сперва научился воспринимать базовые цвета, потом диапазон расширился за счет ультрафиолетового и инфракрасного излучений, а после этого появилась возможность подключать антенну к интернету.



Это, впрочем, далеко не все. Не исключаю, что в дальнейшем антенна перестанет быть неподвижной — ею можно будет управлять с помощью мыслей. Так, если я мысленно скажу ”налево”, то она повернется в левую сторону.

Способ зарядки антенны изменился: раньше мне приходилось ”заряжаться” от розетки, сейчас же это не требуется — антенна заряжается индукционно. Следующий этап — обеспечить возможность зарядки от движения крови по сосудам.



If we dont merge with technology, technology will become so intelligent that it will run away from us pic.twitter.com/7i16OpfwvM — Neil Harbisson (@NeilHarbisson) June 4, 2016



- Как шел процесс обучения и привыкания к антенне? Какой цвет ваш любимый?

- Адаптация состояла из двух этапов: мозгу нужно было научиться воспринимать и перерабатывать сигналы, а в то же время тело училось воспринимать новый орган — антенну. Например, с антенной я стал выше — пришлось привыкнуть к новому росту. Период привыкания длился пять месяцев.

Сперва моим любимым цветом был красный, именно его я распознал первым. Потом моим любимым цветом стал фиолетовый. Это необычный цвет, который нечасто встречается.