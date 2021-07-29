Российские рапиристки завоевали золото на Олимпиаде в Токио

Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в Токио в командном турнире. В финале они победили команду Франции со счетом 45:34. Это уже восьмое золото для сборной в медальном зачете Игр.

По ходу поединка при счете 11:7 в пользу россиянок травму голеностопа получила Марта Мартьянова. В течение нескольких минут ей оказывали медицинскую помощь. Рапиристка смогла вернуться на помост и сумела не проиграть свой поединок.

Заменить Мартьянову российская команда по правилам не могла. В пятом поединке ей пришлось сражаться с лидером команды Франции Изауры Тибу. Проигрыш в один укол не помешал сборной России остаться лидером. Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова уверенно выигрывали свои поединки.

В третьей серии боев Мартьянова выиграла свой бой со счетом 5:1 и довела преимущество России до 14 очков (35:21). Лариса Коробейникова в эмоциональной схватке с Полин Ранвье свой поединок проиграла, но все же Инне Дериглазовой досталось преимущество в 12 очков. И хоть не без труда, ей в поединке с Тибу удалось зафиксировать победу россиянок.

В составе российской команды выступали Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина (запасная). По ходу турнира россиянки в четвертьфинале победили команду Египта (45:21), в полуфинале — США (45:42). В матче за бронзу американки уступили итальянкам (23:45).