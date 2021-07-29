Исследование Тартуского университета: у вакцинированных почти в 20 раз больше антител, чем у переболевших коронавирусом

В лаборатории ТУ была исследована кровь 80 переболевших коронавирусом и 40 привитых mRNA -вакциной эстоноземельцев. Исследование плазмы заказало Министерство социальных дел , и по словам Меритса, исследование все еще идет.

В ходе исследования выяснилось, что у части переболевших в крови было настолько мало антител, что результат медианного сравнения был бы равен нулю. Меритс отметил, что в случае с вакцинами качество антител более однородное.

В исследовании используется кровь 40 вакцинированных, половина из которых получила две дозы Pfizer, а другая половина — Moderna. Пока что проанализирована лишь часть проб. Оказалось, что Moderna даже чуть эффективнее Pfizer, так как в первом случае антител в 20 раз больше, чем у переболевших, а во втором — в 15.