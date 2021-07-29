В Швеции из прицепа эстонского тягача выпал вилочный погрузчик вместе со своим водителем. Ущерб составил около 33 000 евро(2)
Согласно информации PZU Kindlustus, седельный тягач с задним прицепом принял в Швеции товар, и водитель тягача, предварительно обойдя транспортное средство, посчитал, что груз уже погружен и что ему можно ехать. На первый взгляд в прицепе все было тихо, и водитель решил подать немного вперед, чтобы закрыть двери прицепа. К сожалению, в это время вилочный погрузчик все еще находился в прицепе, откуда он и вывалился вместе со своим водителем.
”Так как пострадавший водитель погрузчика, который, к счастью, сильно не пострадал, является шведом, для проведения производства по происшествию он обратился к договорному представителю PZU в Швеции. Представитель возместит причиненный ущерб и представит фирме PZU как страховщику тягача обратное требование в отношении выплаченной компенсации”, — сказал руководитель отдела рассмотрения ущербов PZU Kindlustus Яанус Танне.
По словам Танне, данный страховой случай стал результатом стечения целого ряда неудачных обстоятельств, при том что водитель перед началом движения проверил, закончилась ли погрузка.