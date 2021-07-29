В Швеции из прицепа эстонского тягача выпал вилочный погрузчик вместе со своим водителем. Ущерб составил около 33 000 евро

Согласно информации PZU Kindlustus, седельный тягач с задним прицепом принял в Швеции товар, и водитель тягача, предварительно обойдя транспортное средство, посчитал, что груз уже погружен и что ему можно ехать. На первый взгляд в прицепе все было тихо, и водитель решил подать немного вперед, чтобы закрыть двери прицепа. К сожалению, в это время вилочный погрузчик все еще находился в прицепе, откуда он и вывалился вместе со своим водителем.