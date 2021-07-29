Латвийских журналистов в Токио посадили в карантин после контакта с больным Covid-19

Все четыре латвийских тележурналиста ранее были вакцинированы против коронавируса. В Японии у них взяли тесты на Covid-19, они были негативными.

Порталу Lsm.lv Давис Эрнштрейтс также сообщил, что во время полета в Токио журналисты латвийского телевидения контактировали с зараженным, но узнали об этом только спустя неделю после прибытия в Японию.

Несмотря на то, что журналисты телеканала LTV почти неделю уже отработали на Олимпиаде и чувствовуют себя нормально, им не сделали исключений - согласно действующим правилам, все контактировавшие с больными Covid-19 должны уйти на самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что латвийский дзюдоист Евгений Бородавко не выступит на Олимпийских играх в Токио. Это стало известно после того, как его тест на Covid-19 дал положительный результат.

Также стало известно, что двукратный чемпион мира по прыжкам с шестом американец Сэм Кендрикс покидает Олимпиаду в Токио из-за положительного теста на коронавирус, а команда Австралии по легкой атлетике в полном составе (63 участника) ушла на самоизоляцию.

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