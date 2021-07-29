В Ласнамяэ обсудят влияние строительства продолжения Мустакиви теэ на окружающую среду(2)
”Продолжение Мустакиви теэ оказало бы значительное влияние на движение в этом районе и использование сети улиц. Но наряду с нуждами людей мы также должны считаться и с животными и заботиться об их среде обитания. В ходе исследований выяснилось, что в этом районе представлены десятки видов животных, и им, конечно же, нужно обеспечить зеленый коридор или другие возможности для передвижения. Если косули или другие крупные звери нуждаются в тоннеле, то, например, для белок можно было бы построить мост из сетки”, — привел пример старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Город Таллинн планирует строительство продолжения Мустакиви теэ, которое начиналось бы в районе Ласнамяэ от перекрестка Нарвского шоссе и Мустакиви теэ и пролегало бы до Козе теэ в районе Пирита. Длина планируемой дороги составляет 1,2 км.
С программой оценки влияния на окружающую среду можно предварительно ознакомиться до 2 августа на сайте Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.
Открытое обсуждение программы оценки влияния на окружающую среду строительства продолжения Мустакиви теэ пройдет 4 августа в 17:30 в Таллиннской Ляэнемере гимназии (ул. Вормси, 3, 13913 Таллинн).