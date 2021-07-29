Selver раздаст подарочные карточки прошедшим вакцинацию

500 человек, которые первыми пройдут вакцинацию 1 августа на фестивале пирожков в Ласнамяэ, получат подарочную карточку Selver. Начиная со 2 августа подарочные карточки Selver будут выдаваться и на вакцинации в нарвском доме культуры ”Ругодив”. Их также получат 500 человек, которые сделают прививку первыми.

По словам руководителя рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марека Сеэра, защита Эстонии от третьей волны коронавируса — наше общее дело. ”Чем больше существует разных возможностей для получения прививки, тем большее количество людей мы сможем охватить, — сказал Сеэр. — Очень важна поддержка частного сектора, как создающего мотивацию для вакцинирования, так и подающего личный пример”.

Член правления Selver AS Кристи Ломп добавила, что человек, решивший сделать прививку, заботится о себе и о других, что отвечает ценностям Selver. ”Поскольку Selver является торговым предприятием, наши сотрудники трудятся на передовой, оказывая жизненно важные услуги населению. С точки зрения здоровья как работников, так и клиентов Selver, для нас очень важно, чтобы вакцинация велась в быстром темпе”, — сказала Ломп.

На фестивале пирожков, который пройдет 1 августа в Ласнамяэ по адресу Паэпарги, 21, с 11 до 16 часов можно сделать прививку вакцинами Pfizer и Janssen. Вакцинацию проводит медицинский центр Qvalitas. Вакцинация в нарвском доме культуры ”Ругодив” проводится по рабочим дням с 11 до 19 часов. Доступна вакцина Pfizer, вакцинацию проводит Нарвская больница.

На вакцинацию приглашаются жители Эстонии начиная с 12 лет. С собой необходимо иметь удостоверяющий личность документ. Предварительная регистрация не требуется.

Дополнительная информация о вакцинации доступна на сайте www.vaktsineeri.ee. Задать интересующие вас вопросы и зарегистрироваться на вакцинацию можно по инфотелефону 1247.