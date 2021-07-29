Команда Латвии по баскетболу за золото Токио получит премию 426 тысяч евро

Регламентом Кабинета министров о порядке присуждения денежных премий за выдающиеся достижения в спорте и размере денежных призов предусмотрено, что за первое место, завоеванное на Олимпийских играх, Паралимпийских играх и Сурдоолимпийских играх, спортсмены национальных сборных, их тренеры и обслуживающий персонал, в том числе спортивные врачи (все вместе) награждаются денежными премиями в размере 426 862 евро, пишет bb.lv.

Эта сумма после уплаты налогов.

В Министерстве образования и науки сообщили, что спортсмены сборной Латвийского баскетбольного союза 3x3 Агнис Чаварс, Эдгарс Круминьш, Карлис Ласманис, Наурис Миезис могут получить до 106 716 евро за золотую медаль, завоеванную на XXXII летних Олимпийских играх, а персонал (все вместе) — до 213 432 евро.

В свою очередь, Латвийский баскетбольный союз может получить до 35 572 евро на развитие спорта и подготовку юных спортсменов.

Как сообщалось, латвийская баскетбольная команда 3x3 в среду в финале олимпийского турнира в Токио обыграла команду Олимпийского комитета России (ОКР) и завоевала золотые медали.

Латвия разгромила команду ОКР со счетом 21:18.