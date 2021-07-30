30.07.2021, 10:36
ОИ-2020 | Русский финал в теннисном миксте!(6)
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency
Веснина/Карацев против Павлюченковой/Рублёва - такой финал в соревновании смешанных теннисных пар ожидает нас 1 августа! А россиянин Карен Хачанов победил в двух сетах испанца Пабло Каррено-Буста (6:3, 6:3) и вышел в финал мужского теннисного турнира на Олимпиаде в Токио.
В четвертьфинале Пабло Каррено-Буста, занимающий 11-ю строчку в мировом рейтинге ATP, обыграл другого россиянина — Даниила Медведева (6:2, 7:6), так что Хачанов сегодня отомстил за соотечественника.
Соперником Хачанова по финалу станет русский немец Александр Зверев.
Из-за жары начало матчей передвинули на более позднее время.
В миксте российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв также вышли в финал, обыграв австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса (5:7, 6:4, 13:11).
Второй парой финалистов стали Елена Веснина и Аслан Карацев, переборовшие сербскую пару Нину Стоянович и Новака Джоковича (7:6, 7:5). На Олимпийский играх в миксте будет русский финал!
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