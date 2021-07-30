ОИ-2020 | Русский финал в теннисном миксте!

В четвертьфинале Пабло Каррено-Буста, занимающий 11-ю строчку в мировом рейтинге ATP, обыграл другого россиянина — Даниила Медведева (6:2, 7:6), так что Хачанов сегодня отомстил за соотечественника.

Соперником Хачанова по финалу станет русский немец Александр Зверев.

Из-за жары начало матчей передвинули на более позднее время.

В миксте российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв также вышли в финал, обыграв австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса (5:7, 6:4, 13:11).

Второй парой финалистов стали Елена Веснина и Аслан Карацев, переборовшие сербскую пару Нину Стоянович и Новака Джоковича (7:6, 7:5). На Олимпийский играх в миксте будет русский финал!

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