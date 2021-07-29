29.07.2021, 13:36
ОИ-2020 | Хачанов вышел в полуфинал Олимпиады и будет мстить за Медведева
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency
Россиянин Карен Хачанов победил в трех сетах 23-летнего француза Уго Умбера (7:6, 4:6, 6:3) и вышел в полуфинал мужского теннисного турнира на Олимпиаде в Токио.
Соперником Хачанова мог стать соотечественник Даниил Медведев, который играл в четверг с испанцем Пабло Каррено, занимающим 11-ю строчку в мировом рейтинге ATP. До этого теннисисты встречались четыре раза, три победы на счету Медведева. Однако Медведев уступил в двух сетах (2:6, 6:7).
В других четвертьфиналах встречаются Новак Джокович (Сербия) – Кеи Нисикори (Япония) и Александр Зверев (Германия) – Жереми Шарди (Франция). Победители этих матчей сыграют в четвертьфинале между собой.
Из-за жары начало матчей передвинули на более позднее время.
Представители Эстонии не принимали участия в мужском одиночном турнире.
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.