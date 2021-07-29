ОИ-2020 | Хачанов вышел в полуфинал Олимпиады и будет мстить за Медведева

Соперником Хачанова мог стать соотечественник Даниил Медведев, который играл в четверг с испанцем Пабло Каррено, занимающим 11-ю строчку в мировом рейтинге ATP. До этого теннисисты встречались четыре раза, три победы на счету Медведева. Однако Медведев уступил в двух сетах (2:6, 6:7).

В других четвертьфиналах встречаются Новак Джокович (Сербия) – Кеи Нисикори (Япония) и Александр Зверев (Германия) – Жереми Шарди (Франция). Победители этих матчей сыграют в четвертьфинале между собой.

Из-за жары начало матчей передвинули на более позднее время.

Представители Эстонии не принимали участия в мужском одиночном турнире.

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