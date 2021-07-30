Теннис
30.07.2021, 10:36

ОИ-2020 | Хачанов отомстил за Медведева и вышел в финал Олимпиады

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Карен Хачанов
Карен Хачанов
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency
Россиянин Карен Хачанов победил в двух сетах испанца Пабло Каррено-Буста (6:3, 6:3) и вышел в финал мужского теннисного турнира на Олимпиаде в Токио.

В четвертьфинале Пабло Каррено-Буста, занимающий 11-ю строчку в мировом рейтинге ATP, обыграл другого россиянина - Даниила Медведева (6:2, 7:6), так что Хачанов сегодня отомстил за соотечественника.

Соперником Хачанова по финалу станет победитель второго полуфинала - Новак Джокович (Сербия) против Александра Зверева (Германия).

Из-за жары начало матчей передвинули на более позднее время.

Представители Эстонии не принимали участия в мужском одиночном турнире.

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