ВИДЕО | С понедельника маски обязательны в общественном транспорте. На мероприятиях серьезно ограничивается число участников

Эстония вошла в оранжевый уровень риска распространения коронавируса.

Кая Каллас сообщила, что начиная с понедельника в общественном транспорте обязательно носить маску, в том числе и вакцинированным людям.

Начиная с 9 августа на мероприятиях вводятся новые ограничения по числу участников: 50 в помещении, 100 на открытом воздухе — если не проверятся их статус. Участников в мероприятии может быть и больше, но тогда нужно проверять вакцинационные сертификаты и результаты тестов.

Это требование будет действовать начиная с первого участника. Подростки 12-18 лет не должны ничего предъявлять.

"Страну полностью не закроют, это было бы неправильно", — добавил Танель Кийк.

Кийк сообщил, что к 22 сентября в Эстонии будет вакцинировано 70% взрослого населения. Основная проблема в том, что свободного времени на вакцинацию не осталось, так как спрос вновь повысился. Однако в 10 уездах будет открыто около 30 мест, где вакцинация будет проводиться без предварительной регистрации.

До 12 августа будет составлена программа вакцинации школьников. Кийк сообщил, что для вакцинации несовершеннолетних подходит как Pfizer, так и Moderna. При инъекции Moderna вторую дозу можно получить чуть быстрее.

На границе сертификаты о вакцинации будут проверять только у прибывающих из стран риска: третьих стран и стран с красным уровнем распространения коронавируса. Приезжающих из остальных стран проверять не будут.

У Каи Каллас спросили: почему посетители мероприятий обязаны предъявлять сертификат вакцинации, а у министра культуры Аннели Отт статус вакцинации спрашивать нельзя?

В ответ на это Каллас завила, что развлекательные мероприятия — свободный выбор каждого, и если Отт как министру культуры придется посещать такие мероприятия, то и ей нужно будет предъявить сертификат.

"Я действительно не знаю, по какой причине Аннели Отт не прошла вакцинацию", — добавила премьер-министр.

"То, что министр культуры — антипрививочник, это я не могу подтвердить. Отт сама так говорила. Ее решения показывают, что она поддерживает вакцинацию", — сказал Яак Ааб.