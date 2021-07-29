29.07.2021, 11:52
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | С понедельника маски обязательны в общественном транспорте. На мероприятиях серьезно ограничивается число участников(3)
На пресс-конференции правительства премьер-министр Кая Каллас, министр госадминистрирования Яак Ааб, министр предпринимательства и ИТ Андрес Сутт и министр здоровья и труда Танель Кийк рассказывают о ситуации с коронавирусом в стране.
Кая Каллас сообщила, что начиная с понедельника в общественном транспорте обязательно носить маску, в том числе и вакцинированным людям.
Начиная с 9 августа на мероприятиях вводятся новые ограничения по числу участников: 50 в помещении, 100 на открытом воздухе - если не проверятся их статус. Участников в мероприятии может быть и больше, но тогда нужно проверять вакцинационные сертификаты и результаты тестов.
Это требование будет действовать начиная с первого участника. Подростки 12-18 лет не должны ничего предъявлять.