ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | С понедельника маски обязательны в общественном транспорте. На мероприятиях серьезно ограничивается число участников

Кая Каллас сообщила, что начиная с понедельника в общественном транспорте обязательно носить маску, в том числе и вакцинированным людям.

Начиная с 9 августа на мероприятиях вводятся новые ограничения по числу участников: 50 в помещении, 100 на открытом воздухе - если не проверятся их статус. Участников в мероприятии может быть и больше, но тогда нужно проверять вакцинационные сертификаты и результаты тестов.