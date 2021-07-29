Австралийские легкоатлеты всей командой ушли на карантин на Олимпиаде

Олимпиада в Токио с самого начала не обходилась без новостей о ковиде — но четверг поразил масштабом. 63 австралийских спортсмена (вся сборная по легкой атлетике) ушли на самоизоляцию.

•Двукратный чемпион мира в прыжках с шестом Сэм Кендрикс сдал положительный тест на ковид. Отец и тренер американца Скотт Кендрикс говорит, что сын чувствует себя нормально, болезнь проходит бессимптомно — но для него Олимпиада закончена.

Несколько дней назад австралиец Кертис Маршалл и несколько других спортсменов тренировались с Кендриксом. Австралийская федерация не уверена, как точно определять список контактировавших, поэтому Маршалл и еще несколько легкоатлетов сдали тесты. Вся команда ушла на самоизоляцию — это мера предосторожности, а не требование организаторов.

”Члены сборной Австралии по легкой атлетике сейчас проходят процедуры тестирования в соответствии с протоколами олимпийской сборной Австралии”, — сообщают в Олимпийском комитете Австралии.

Если тесты будут отрицательными, вся команда будет свободна. Это важно, ведь в пятницу уже стартует основная сетка соревнований в легкой атлетике. Но Маршалл должен пройти еще один этап тестирования и получить разрешение от врачей. Наверняка получит и даже успеет на прыжки с шестом, которые стартуют в субботу.

Если результат Маршалла будет положительным, протокол повторится: все контактировавшие с ним обязаны сдать тесты и уйти на самоизоляцию. При этом один положительный результат не ставит крест на всей Олимпиаде: организаторы считают, что система изоляции и проверок близких контактов справляется.