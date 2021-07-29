ВИДЕО | Кая Каллас признала, что невакцинированный министр — проблема для правительства

На приеме в честь выигравших золото на Олимпиаде в Токио эстонских фехтовальщиц присутствовала кроме Каи Каллас и невакцинированная Аннели Отт. Каллас отметила, что Отт сдала перед мероприятием экспресс-тест на коронавирус.

"Конечно же, нужно вакцинироваться. Я сама сегодня получила дозу вакцины, потому что даже переболевшие должны вакцинироваться для защиты как себя, так и других. Да, я считаю, что министры должны подавать пример другим, но есть и деликатные данные здоровья. У меня нет такой юридической власти, чтобы требовать вакцинации", — сказала Каллас.

При этом большинство новых ограничений, что вскоре начнут действовать, захватывают как раз сферу министра культуры. Каллас подтвердила, что действительно есть проблема с тем, насколько серьезно будут воспринимать министра при введении ограничений в связи с ее взглядами.

Тем не менее премьер-министр добавила, что большую проблему сейчас представляет запуск вакцинации. "Мы не можем взваливать на себя сразу слишком много", — сказал она.