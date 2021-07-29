В военном городке Тапа коронавирус выявлен у 33 призывников. И это еще не самый большой очаг заражения в Эстонии

По состоянию на сегодняшний день в 1-й пехотной бригаде в городке Тапа среди призывников обнаружено 33 больных коронавирусом. Прибывшие на службу сдали экспресс-тест, часть из которых дала положительный результат. Инфицированных и близкоконтактных тут же изолировали.

В Тапа специально установили контейнерный городок, где сейчас находятся на изоляции инфицированные и близкоконтактные. Еду и прочее доставляется им бесконтактно, они изолированы от остальных служащих и работающих в военном городке лиц.

Тестировать на коронавирус всю бригаду пока не считают необходимым.

Все желающие могут при прибытии на службу пройти вакцинацию. Почти половина призывников были уже вакцинированы, большинство невакцинированных готовы пройти вакцинацию. В городке Тапа служащие и военные обязаны носить маски в помещениях и во время передвижения в строю.

Это не самый большой очаг заражения в Эстонии. С очагом прошедшего в начале июля в Пярну фестиваля Beach Grind по-прежнему связаны 64 зараженных, хотя в последние дни их число перестало расти.

В Лыунаском регионе насчитывается всего 9 очагов заражения, в Ляэнеском — 5, в Идаском — один очаг с 21 инфицированным.