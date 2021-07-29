Мустамяэ начнет предлагать бесплатные обеды для детей

В Хельсинки бесплатные горячие обеды предлагают летом в парках уже 79 лет. С начала июня до начала августа — в период школьных каникул — всем детям в возрасте до 16 лет по будням на определенных общественных игровых площадках предоставляется бесплатный горячий обед.

”Недавно, запуская кампанию, направленную на сокращение пищевых отходов и выброса продуктов питания, министр социальной защиты Сигне Рийсало отметила, что количество людей, нуждающихся в продовольственной помощи, за год увеличилось почти на 100%. Подобные тревожные сигналы поступают и от наших социальных работников. Многие дети не получают дома полноценного горячего питания. Чтобы все дети могли есть полноценную горячую еду хотя бы один раз в день, с 2006 года в Эстонии школьное питание для учеников основной школы сделали бесплатным. Но что делать, если школы сейчас нет, на школьное питание рассчитывать не приходится, а летние каникулы довольно долгие?” — рассказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс о том, что послужило отправной точкой для организации пилотного проекта.

”В Эстонии почему-то мало говорят об опыте северных соседей в организации бесплатных летних обедов для детей, но сейчас самое время и здесь начать предлагать аналогичную услугу. Мы спрашивали мнение наших жителей о необходимости такой услуги и в выездных конторах Управы Мустамяэ, и на нашей страничке в Фейсбуке. Нас поддержали, и вот, основываясь на опыте финнов, мы решили попробовать!” — добавил Лаатс.

В рамках пилотного проекта Управа Мустамяэ начнет летом предлагать детям района бесплатные горячие обеды. Для начала бесплатные горячие обеды будут предлагаться всем желающим детям раз в неделю, по пятницам в 13:00 рядом с игровой площадкой спортивного парка Мустамяэ по адресу Э. Вильде теэ, 69. Предлагаемые в рамках пилотного проекты обеды будет готовить ресторан Armudu (restoranarmudu.ee).

Расписание бесплатных горячих обедов для детей Мустамяэ (рядом с игровой площадкой по адресу Э. Вильде теэ, 69):

В 13.00 в пятницу, 6 августа