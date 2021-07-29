За сутки в Эстонии выявлено 222 случая заражения коронавирусом, умер один человек

Из новых зараженных 117 человек, или 77%, не вакцинированы. Курс вакцинации 11 зараженных не завершен.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 96 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 62 в Таллинне.

В Пярнумаа прибавилось 40, в Тартумаа — 25, в Вырумаа — 13, в Ида-Вирумаа — 10 и в Пылвамаа — семь новых случаев заражения. В Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа прибавилось по шесть, в Вильяндимаа — пять, в Валгамаа — три, в Рапламаа и на Сааремаа — по два, в Йыгевамаа — один новый положительный результат теста. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. В шести случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 107,8 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 3,5%.

За сутки открыли шесть новых историй болезни COVID-19. По состоянию на утро 29 июля в больницах находится 37 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается один пациент, из которых на управляемом дыхании один человек. Из находящихся на стационарном лечении пациентов два человека, или 5,7%, полностью вакцинированы.

За сутки умер один невакцинированный зараженный коронавирусом — 62-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1 272 зараженных коронавирусом.

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 55 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 16 человек (44%).

За сутки ввели 5 521 дозу вакцины, прививки сделаны в общей сложности 630 435 людям, курс вакцинации завершен у 556 158 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 56,8%.

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