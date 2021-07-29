Грабитель на электросамокате увез драгоценности на 2-3 млн евро из ювелирного магазина в Париже

По информации AFP, полиция задержала двух человек и нашла у них часть похищенного.

Ограбление было совершено во вторник вечером. Грабитель в маске на вид лет 50-60 подъехал на электросамокате к одному из магазинов фирмы Chaumet недалеко от Елисейских полей, вошел, достал револьвер и, угрожая взорвать якобы заложенную им в магазине бомбу, заставил продавцов отдать ему драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью от двух до трех миллионов евро (2,4-3,6 млн долларов, 174-261 млн рублей) и ключи от магазина.

Уходя, грабитель запер продавцов в магазине.

Как сообщает AFP со ссылкой на свой источник во французской полиции, в среду полицейские задержали на востоке страны двух предполагаемых участников ограбления 1967 и 1977 гг. рождения. По словам источника, при них нашли "значительную часть" похищенного.

Фирма Chaumet, которая сейчас входит в международный концерн-производитель предметов роскоши LVMH, уже подвергалась ограблению на большую сумму: в 2009 году грабители захватили в ее магазине на Вандомской площади в Париже драгоценности на 1,9 млн евро.