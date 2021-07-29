Ратас может выдвинуть кандидатом в президенты Эстонии Тармо Соомере

Политик, близко знакомый с процессом поиска кандидата в президенты, подтвердил, что имя Соомере обсуждалось на межпартийных консультациях и "вряд ли станет сюрпризом для председателей парламентских партий", а другой политик, с которым пообщалась ERR, подтвердил, что Соомере может оказаться кандидатом, у которого "не будет больше сторонников, но будет меньше противников".

Утверждается, что Юри Ратас рассчитывает на поддержку кандидатуры Соомере образующими правительство центристами и реформистами, а также оппозиционными социал-демократами и Isamaa — в сумме это даст 68 голосов в Рийгикогу, т.е. минимальное необходимое число для избрания президента в парламенте, и хотя Ратас пригласил на встречу в пятницу и председателя EKRE, он полагает, что национал-консерваторы не поддержат Соомере, поскольку они уже выдвинули своим кандидатом Хенна Пыллуааса.

Если лидеры парламентских партий не отвергнут сразу кандидатуру Соомере, ему, по всей видимости, предстоят встречи с фракциями Рийгикогу, на которых Соомере должен будет изложить свои позиции по различным вопросам внутригосударственной и международной повестки.

"Если предложение Юри Ратаса заинтересует лидеров партий, то встречи Соомере с фракциями станут серьезной проверкой того, какого президента мы получили бы в его лице, насколько четко он разбирается во внутри- и внешнеполитических вопросах", — предположил политик из одной из входящих в правящую коалицию партий.