"Он запрыгнул на движущийся поезд". Друг детства Валерия Карпина рассказал RusDelfi, как они играли в футбол в Нарве

Предлагали ли Карпину эстонское гражданство, чтобы выступать за национальную команду? ”Не думаю, так как в это время его карьера стала стремительно расти, и были интересные предложения из хороших клубов России, с перспективой играть за сборную России", — считает Зиязов.

В 18-летнем возрасте Зиязова призвали в армию, и он пошел играть за местную ”Звезду” при таллиннском военном училище. ”В то время вышел указ, что в команды мастеров нужно вызывать больше молодых игроков. Тогда Валера попал в таллиннский ”Спорт”. Туда взяли только двух игроков 1969 года: Карпина и Юрия Шкоду. Потом уже в 1988 году его приказом перевели в ЦСКА, после окончания службы он перешел в воронежский ”Факел” и в 1990 году перешел в московский ”Спартак”.

”Мы жили в Таллинне, наc на выходные отпустили домой в Нарву. Поехали на поезде, а Валера купил маме цветы. Раньше поезд приостанавливался недалеко от вокзала, как раз возле наших домов. Мы спрыгнули на платформу и поняли, что Валера оставил цветы в вагоне. Он догнал поезд, запрыгнул в него, взял цветы и спрыгнул обратно. Я вам скажу, это был определенный риск, ведь поезд продолжал движение. Для него мама — святое, он очень хотел ее удивить и обрадовать”.

"В 16-17 лет нас пригласили играть за таллиннское ”Динамо”, тренер В. Нещеретный — говорит он. — Для этого нам пришлось переехать в столицу Эстонской ССР. Валерий жил в районе Кристийне и учился в Таллиннском Политехникуме. Я жил в Копли".

Они учились в одной школе, по словам Азата, Валере легко давалась учеба, он учился без троек, хотя много времени уделял футболу.

Азат Зиязов играл с Валерием Карпиным с семи лет. "Мы познакомились на футбольном поле. Валера позвал меня в нарвскую команду ”Ноорус”, тренер Ю. Шаламов. Мы жили в соседних домах у 8-й школы г. Нарвы. Все свободное время проводили на местном стадионе. В юношеском возрасте вместе трижды участвовали в финальной стадии всесоюзного турнира "Кожаный мяч” в Ереване, Вильнюсе и Душанбе", — вспоминает ныне тренер ”Легиона” Зиязов.

Почему у нарвского парня из обычной семьи получилось добиться таких результатов в российском и европейском футболе, а у других нет?

”Я не скажу, что в детстве у него были видны какие-то особые навыки, мы все играли одинаково. Немаловажно, как у человека сложиться судьба, сможет ли он воспользоваться своим шансом. Мы жили в Советском Союзе, все на мир смотрели по-разному. Кто-то стал моряком, кто-то военным. Не у всех была возможность пойти такими ступенями, как у Валерия. Например, в команду ”Спорт” были приглашены два игрока 1969 года рождения. Попали Карпин и Шкода, это был отличный старт в то время”.

"После 1988 года мы разъехались, начали реже видеться. Хотя общаться продолжаем до сих пор. Поздравляю его с победами, но лишний раз стараюсь не тревожить”, — уточняет Зиязов.

Будучи тренером и выполняя тренерскую категорию ”A”, Азат ездил на стажировку к Карпину на сборы с ”Ростовом”. Но Карпин, как известно, не забывает и про Нарву.

”Он очень часто сюда приезжает, можно сказать, при любой возможности. Как-то встретил его просто на улице, в Нарва-Йыэсуу, где у него живет мама и есть дом. Два-три раза в год он точно приезжает домой”, — говорит он.

По его словам, Карпин иногда интересуется эстонским футболом, но Зиязов не стал уточнять, какого рода вопросы его волнуют. Если говорить про местных игроков, то этим занимаются эстонские агенты Евгений Новиков и Андрей Степанов, которые работают и с ”Ростовом” тоже.

В конце июля Российский футбольный союз назначил Валерия Карпина главным тренером сборной России. Контракт до конца года, однако он не покинет клуб и будет совмещать две должности.

”Я рад. Интересно будет посмотреть, что получится. Ему однозначно будет сложно. Мало времени что-то изменить, матчи начнутся уже через месяц, в начале сентября. Но, думаю, он справится за счет харизмы, характера и своего упорства. Он авторитетный тренер. Я видел, как он общается с игроками — они его уважают. Он может быть и жестким, и может подстроиться под игрока. Многие обязаны ему своей карьерой, так как он в них поверил. Я думаю, все получится. Будем за него болеть”, — заключил Азат Зиязов.