28.07.2021, 22:20
”Приношу свои извинения, мне очень стыдно”. Россиянин извинился за бронзу в многоборье на Олимпиаде-2020(3)
Фото: MARUYAMA, Kohei/AFLO
Российский гимнаст Никита Нагорный извинился за бронзовую медаль в личном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.
Россиянин уступил японцу Дайки Хашимото и китайцу Сяо Жотэну. Еще один россиянин – Артур Далалоян – стал шестым.
«Приношу свои извинения, мне очень стыдно. Надеюсь, дальше – больше», – сказал Нагорный в телекамеру.
Ранее Нагорный вместе со сборной стал олимпийским чемпионом в командном многоборье.