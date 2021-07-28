”Приношу свои извинения, мне очень стыдно”. Россиянин извинился за бронзу в многоборье на Олимпиаде-2020

Россиянин уступил японцу Дайки Хашимото и китайцу Сяо Жотэну. Еще один россиянин – Артур Далалоян – стал шестым.

«Приношу свои извинения, мне очень стыдно. Надеюсь, дальше – больше», – сказал Нагорный в телекамеру.

Ранее Нагорный вместе со сборной стал олимпийским чемпионом в командном многоборье.