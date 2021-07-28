Ушел из жизни последний член ГКЧП

C 18 по 21 августа 1991 года являлся членом государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в СССР. С августа 1991 по январь 1993 года находился под стражей по делу ГКЧП, обвинялся в заговоре с целью захвата власти, но в дальнейшем был амнистирован вместе с другими обвиняемыми по этому делу, напоминает "Интерфакс".