Дмитрий Камеко: «Столица» взяла курс на омоложение, строим новую команду»
— Уже год вы возглавляете «Столицу». Как прошло это время?
— Это было довольно трудное время, потому что клуб очень амбициозный. Здесь играли и продолжают выступать опытные футболисты, которые многое видят и все понимают. Довести им какую-то идею сложнее. За мою непродолжительную тренерскую карьеру это был самый сложный и энергозатратный год. Тем не менее, я получил колоссальный опыт в работе с разноплановыми футболистами.
— Подведите итоги выступлений «Столицы» в минувшем сезоне.
— Вкатываться в сезон не особо тяжело. У меня был график, так сказать, по внедрению новых идей. И все начиналось оптимистично, парни хорошо принимали изменения. Но, как показала практика этого года, желание у многих быстро иссякает. К тому же эпидемия очень сильно нас задела, где-то в ноябре. Мы долго находились на карантине, потом практически с нуля начали выступать на Кубке. Частично получилось донести идею игры, которая могла бы работать при должном отношении. Но на практике этого не увидел. К концу сезона тактика стала смешанной. Каждый участник состава внес в работу что-то свое.
— Есть отличия в подходе к работе в «БЧ» и «Столице»?
— Претерпел изменения план недельных циклов. Плюс переработаны детали тренировочного процесса. Вообще задача — не стоять на месте и добавлять новые принципы, форматы. В целом же разница между этими клубами велика. Я использую метод кнута и пряника. Могу в течение тридцати секунд за одно пропесочить, за другое похвалить. Спортсмен должен понимать, ошибся он или сделал правильно. В «Столице» восприятие критики на очень низком уровне. То есть хвалить — пожалуйста, а ругать нельзя. В «БЧ» с этим попроще. Считаю, в «Столице» надо быть более жестким с первых дней. Тогда успех возможен.
— Вы долго раздумывали над предложением о переходе?
— Какое-то время. С «БЧ» были недосказанности. Понимал, еще год и команда станет более завершенным проектом, эдаким фундаментальным строением. Но от руководства гомельского клуба исходило мало инициативы в плане сохранения футболистов, тренерского штата. Конечно, многое связано с финансами. За счет этого упор идет на стабильность, а она в определенных цифрах не конкурентоспособна.
— Какие планы на межсезонье у «Столицы»?
— Ребята, которые остались в команде, сейчас в отпуске. С начала августа приступим непосредственно к тренировкам. Я же сегодня веду активную работу по укомплектованию состава. И в Беларуси, и за границей ищем футболистов с определенными функциями. По планам на турниры и товарищеские матчи пока конкретики нет.
— Есть виды на конкретных игроков?
— Во всех линиях состав изменился кардинально. Появилась свежая кровь, пришли голодные на победы футболисты. Хотелось бы, чтобы они постоянно двигались дальше и не останавливались на достигнутом. Ошибки могут быть в тактике и технике, но их можно исправить в отличие от отсутствия огня в глазах и желания. Стараемся омолаживаться, прибавить атлетизма в удельном весе — выполнять те тренды, которые диктует мировой футзал. На сегодня работа по поиску новых игроков практически завершена. Ребята довольно быстрые, продуктивные в единоборствах. Еще, возможно, будут легионеры. Сейчас решили отойти от украинского вектора, смотрим в сторону России и дальнего зарубежья, скажем так.
— Почему такая большая текучка?
— Если бы каждый игрок приходил в уже построенную мной команду, это была бы совершенно другая система взаимоотношений. А так получается, что к ним пришел я. И это изменить не удалось. Каждый был важен на своей позиции. Но мы разошлись. Сейчас строим новую команду. Из прежней осталось процентов двадцать. Надеюсь, замечательные болельщики «Столицы» меня простят, поймут и обязательно помогут почувствовать тепло своей поддержки новым игрокам.
По материалам pressball.by