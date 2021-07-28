Дмитрий Камеко: «Столица» взяла курс на омоложение, строим новую команду»

— Уже год вы возглавляете «Столицу». Как прошло это время?

— Это было довольно трудное время, потому что клуб очень амбициозный. Здесь играли и продолжают выступать опытные футболисты, которые многое видят и все понимают. Довести им какую-то идею сложнее. За мою непродолжительную тренерскую карьеру это был самый сложный и энергозатратный год. Тем не менее, я получил колоссальный опыт в работе с разноплановыми футболистами.

— Подведите итоги выступлений «Столицы» в минувшем сезоне.

— Вкатываться в сезон не особо тяжело. У меня был график, так сказать, по внедрению новых идей. И все начиналось оптимистично, парни хорошо принимали изменения. Но, как показала практика этого года, желание у многих быстро иссякает. К тому же эпидемия очень сильно нас задела, где-то в ноябре. Мы долго находились на карантине, потом практически с нуля начали выступать на Кубке. Частично получилось донести идею игры, которая могла бы работать при должном отношении. Но на практике этого не увидел. К концу сезона тактика стала смешанной. Каждый участник состава внес в работу что-то свое.

— Есть отличия в подходе к работе в «БЧ» и «Столице»?

— Претерпел изменения план недельных циклов. Плюс переработаны детали тренировочного процесса. Вообще задача — не стоять на месте и добавлять новые принципы, форматы. В целом же разница между этими клубами велика. Я использую метод кнута и пряника. Могу в течение тридцати секунд за одно пропесочить, за другое похвалить. Спортсмен должен понимать, ошибся он или сделал правильно. В «Столице» восприятие критики на очень низком уровне. То есть хвалить — пожалуйста, а ругать нельзя. В «БЧ» с этим попроще. Считаю, в «Столице» надо быть более жестким с первых дней. Тогда успех возможен.