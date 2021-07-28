Жителям Нью-Йорка будут платить за первую прививку от COVID-19 крупную сумму

Для получения финансовых средств перед прохождением вакцинации нужно зарегистрировать ее дату на специализированном сайте города.

По последней информации, в Нью-Йорке в общей сложности прививки от COVID-19 сделали 9,9 млн, более 4,4 млн человек прошли полный курс вакцинации.

Ранее власти в США уже стимулировали жителей на прохождение вакцинации. Так, в конце мая жительница штата Огайо Эбигейл Бугенске стала первым победителем лотереи среди привившихся от новой коронавирусной инфекции Vax-a-Million и выиграла 1 млн. А в начале июля победителем в лотерее для вакцинированных стала мать четверых детей Хайди Рассел — сумма ее выигрыша также составила 1 млн.

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