Переболевшая коронавирусом Кая Каллас сделала в Таллинне прививку. Какой вакциной?

"Тем, кто перенёс коронавирус, семейные врачи рекомендуют через полгода сделать прививку. У меня эти полгода истекли, и я сходила сегодня в Ида-Таллиннскую центральную больницу на вакцинацию. Укол сделан!" - рассказала Каллас в социальных сетях.

"Время бронировала на сайте digilugu.ee, где можно было выбрать в таллиннском регионе номерок среди сотни вариантов", - добавила она.

Глава правительства напомнила, что до начала нового учебного года осталось пять недель, а также о том, что вакцинами mRNA можно делать привику детям, начиная с 12-летнего возраста.

"Будьте здоровы, берегите себя и пожалуйста - вакцинируйтесь", - завершила свой пост Кая Каллас.

Каким именно препаратом она сделала прививку Кая Каллас не написала. Но в прикрепленной к посту фотографии можно увидеть флакончики вакцины Moderna.