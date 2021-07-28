28.07.2021, 20:59
ФОТО | Bolt выводит на улицы Таллинна электросамокаты четвертого поколения(12)
В новом самокате Bolt 4 обновлено программное и техническое оснащение с тем, чтобы обеспечить пользователю более высокий уровень безопасности.
Основные технические данные
Вес — 19 кг
Поездка на одной зарядке — 40 км
Максимальная скорость — 25 км/час (скорость можно ограничить в соответствии с правилами, установленными местными самоуправлениями). Есть возможность установить скоростной режим "для начинающих" — 15 км/час.