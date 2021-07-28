Жительница Челябинска родила чужого ребенка из-за ошибки врачей

”Мы должны были выписываться, врач пришла на осмотр и случайно положила его (ребенка — Прим. ред.) карту на стол. У меня глаз как упал: группа крови — вторая. Я говорю: ”Как так? У мужа — первая, у меня — третья”. Это невозможно”, — рассказала женщина.

После этого она обратилась в перинатальный центр и потребовала провести ДНК-экспертизу. Результаты показали, что ни она, ни ее супруг не являются родителями младенца.

В заявлении по итогам служебного расследования говорится, что ”вероятная подмена имела место на этапе эмбриологической лаборатории отделения вспомогательных репродуктивных технологий”.

Пара обратилась в суд и заключила мировое соглашение с областным перинатальным центром, по которому медики обязались выплатить женщине моральную компенсацию в 2,4 млн рублей, а ее мужу — в 1,6 млн рублей.

Теперь женщина собирается найти собственного ребенка. По ее словам, биологической матерью ее сына может быть соседка по палате. При этом она подчеркнула, что отказываться от ребенка, которого выносила, не собирается.

”Хуже-то ему не будет от того, что у него две мамы и два папы”, — считает она.