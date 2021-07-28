У любителей скейтборда и самокатов появились новые возможности для занятий на площади Вабадузе

На открытии свои навыки продемонстрировал один из лучших скейтбордистов Эстонии — Нильс-Ээрик Весберг. Более опытные и смелые спортсмены сразу получили возможность повторить увиденные трюки.

”Площадь Свободы всегда была популярным местом тренировок среди скейтбордистов. Даже несмотря на то, что изначально данная территория не была предназначенных для этого, управа Кесклинн считает, что необходимо поощрять и обогащать активное времяпрепровождение молодежи на свежем воздухе”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

”Поэтому, помимо пропагандирования безопасного вождения, мы также создаем места для безопасного катания на скейтборде и самокате. Несомненно, это сделает такую важную площадь города еще более привлекательной для юных спортсменов и всех прохожих", - добавила она.

Старейшина отметила, что мобильная молодежная работа в Таллинне отлично обеспечивает доверие и эффективный учет желаний и потребностей молодых людей. Молодёжь доказала, что площадь Вабадузе не только исторически очень важна, но она также отлично подходит для катания на скейтборде.

По заказу управы Кесклинн Skatepargid OÜ изготовила и установила три новых бетонных элемента для скейтборда.

В дополнение к новым элементам на площади Вабадузе, для молодых людей также организуются тренировки по скейтбордингу, которые проходят каждый понедельник на скейт-площадке Полицейского парка, где, среди прочего, можно попрактиковаться в прыжках и других трюках. До конца лета тренировки будут проходить каждый понедельник с 15 до 16 часов параллельно на эстонском и русском языках. Самокат и шлем обязательно должны быть у каждого участника!

”На место мы приглашаем всех желающих, вне зависимости от уровня владения самокатом. Также во время проведения тренировок в Полицейском парке Молодежный центр Кесклинна предлагает другие увлекательные мероприятия на свежем воздухе”, — сказала старейшина Кесклинна.