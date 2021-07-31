Правда ли, что дневник Анны Франк — подделка?

Далее Алексей Токарь пишет: ”Редакция газеты "Федерация" воспроизвела обложку журнала "Лайф интернэшнл" за август 1958 года с образцом почерка Анны Франк и её фотографией, ниже она разместила одну страницу из опубликованной под названием "Дневник Анны Франк" рукописи. Было очень заметно, что почерки совершенно несхожи”. И: ”В 1976 году Отто подал в суд на двух немцев — Эрнста Ромера и Эдгара Гейса, которые распространяли брошюры, где утверждалось, что "Дневник" является поддельным литературным произведением (еврейские СМИ немедленно обозвали их неонацистами, хотя, когда еврей Мейер Левин судился с евреем Отто Франком, СМИ предпочитали вообще не упоминать об этом процессе). В рамках судебного разбирательства немецкие официальные эксперты провели исследование почерка и определили, что весь предоставленный дневник был написан одним человеком. Человек, который писал дневник, всюду использовал шариковую ручку. К несчастью для господина Франка, шариковые ручки не были доступны до 1951 года, тогда как Анна, как известно, умерла от тифа в 1944 году. По запросу немецкого суда лаборатория немецкой криминальной полиции в Висбадене Bundes Kriminal Amt (BKA) провела на специальном оборудовании криминалистическое исследование рукописи, которая в то время состояла из трёх блокнотов в твёрдом переплёте и 324 отдельных страниц, переплетённых в четвёртый блокнот. Результаты исследований, выполненных в лаборатории ВКА, показали, что "значительная" часть работы, особенно четвёртый том, были написаны с помощью шариковой ручки. Поскольку шариковые ручки не были доступны до 1951 года, BKA пришла к выводу, что эти разделы, скорее всего, были добавлены позже. Наконец, BKA чётко определила, что ни один почерк из дневника не соответствует известным образцам почерка Анны. Информацию ВКА по настоятельной просьбе еврейской общины тогда скрыли, но позже она случайно стала доступной для исследователей в Соединённых Штатах. На основании этого отчёта немецкий журнал Der Spiegel опубликовал собственное сенсационное расследование, которое доказывало, что некоторые изменения сделаны после 1951 года, не всё написано одной той же рукой, также в дневник вставлены другие страницы и изменена их нумерация — следовательно, весь дневник является послевоенной подделкой”.